Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de froid pour ce gros dossier de Leonardo ?

Publié le 24 janvier 2020 à 0h15 par B.C.

Alors que le PSG lorgne Emre Can, l’international allemand semble intéressé par une arrivée en Bundesliga. De quoi faire les affaires du Borussia Dortmund, qui devrait prochainement entrer en contact avec la Juventus.

Leonardo aurait bien décidé d’injecter du sang neuf dans l’effectif du PSG en ce mois de janvier. Comme le 10 Sport vous l’a expliqué, la piste Lucas Paqueta est à prendre en considération compte tenu des relations entre le directeur sportif du PSG et le Milan AC, son ancien club. Mais Leonardo aurait également coché le nom d’Emre Can, en manque de temps de jeu du côté de la Juventus. Cependant, le milieu de terrain allemand semble s’éloigner du club de la capitale, et se dirigerait finalement vers le Borussia Dortmund selon les dernières informations en provenance d’Italie.

Des prochaines heures décisives pour Emre Can…