Mercato - PSG : Cette piste de Leonardo qui prend une décision radicale pour son avenir !

Publié le 23 janvier 2020 à 19h45 par A.M.

Annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines, Emre Can aurait écarté l’hypothèse d’aller en Premier League et privilégierait un transfert au Borussia Dortmund.

En difficulté à la Juventus depuis le début de saison, Emre Can fait beaucoup parler de lui depuis l’ouverture du mercato d’hiver. Pendant de longues semaines, le nom du milieu de terrain allemand a circulé du côté du Paris Saint-Germain. Il faut dire que Leonardo est un spécialiste du marché italien, et le directeur sportif du PSG cherchait à renforcer l’entrejeu de l’effectif de Thomas Tuchel. Toutefois, plus le temps passe, plus Emre Can s’éloigne du PSG.

Can veut aller à Dortmund