Mercato - OM : L’aveu de cette recrue estivale sur son arrivée !

Publié le 23 janvier 2020 à 21h00 par A.M.

Prêté avec option d’achat à l’OM l’été dernier, Alvaro Gonzalez a reconnu qu’il avait eu une proposition pour prolonger son contrat à Villarreal.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille avait deux priorités très claires, à savoir recruter un avant-centre et un défenseur central. Dans cette optique, Dario Benedetto et Alvaro Gonzalez ont débarqué. Ce dernier s’est d’ailleurs rapidement imposé au sein de la charnière centrale d’André Villas-Boas, au point que son option d’achat a déjà été levée, comme l’Espagnol l’a récemment révélé. Interrogé par AS , Alvaro Gonzalez raconte les coulisses de son arrivée et dévoile avoir repoussé une offre de prolongation à Villarreal.

«J’ai eu une offre de prolongation»