Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle annonce fracassante d’Alvaro Gonzalez sur son avenir !

Publié le 23 janvier 2020 à 12h00 par A.M.

Prêté l’été dernier par Villarreal, Alvaro Gonzalez confirme l’existence d’une clause qui rendait son option d’achat obligatoire s’il disputait cinq matches.

Lorsqu’Alvaro Gonzalez débarque en provenance de Villarreal l’été dernier, le scepticisme a gagné la Canebière. Et pour cause, âgé de 29 ans lorsqu’il arrive à l’OM, le défenseur espagnol n’a jamais réellement impressionné en Liga où il a côtoyé des clubs de milieu de tableau, à savoir le Racing Santander, la Real Saragosse, l’Espanyol Barcelone et Villarreal. Toutefois, Alvaro Gonzalez s’est rapidement imposé au sein de la charnière centrale de l’OM, d’abord aux côtés de Boubacar Kamara, puis désormais de Duje Caleta-Car, Kamara passant au milieu de terrain. Et visiblement, l’Espagnol devrait rester encore longtemps au sein de la défense marseillaise.

L’option d’achat de Gonzalez a été levée par l’OM