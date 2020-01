Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lucas Paqueta aurait pris une décision tonitruante pour son avenir !

Publié le 23 janvier 2020 à 19h15 par T.M.

Depuis plusieurs jours, le nom de Lucas Paqueta revient avec insistance au PSG. Et du côté du Milan AC, le Brésilien aurait pris une grosse décision pour son avenir.

Pour le moment, le PSG n’a pas enregistré de renfort durant ce mercato hivernal. Toutefois, d’ici la fin du mois de janvier, cela pourrait évoluer, d’autant plus que Leonardo n’aurait pas oublié son envie de recruter un milieu de terrain. Et pour cela, le directeur sportif du PSG regarderait au Milan AC, où il voudrait recruter Lucas Paqueta, qu’il avait fait venir en Lombardie en janvier dernier. Le milieu brésilien pourrait donc retrouver Leonardo au PSG et visiblement, un départ se rapprocherait pour Paqueta…

Paqueta prépare son avenir !