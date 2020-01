Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Lihadji ?

Publié le 23 janvier 2020 à 18h30 par B.C.

Alors que l’OM aurait décidé de stopper les négociations avec Isaac Lihadji pour la signature de son premier contrat professionnel, la jeune pépite phocéenne n’aurait encore rien décidé pour son avenir et n’écarterait pas un avenir du côté de Marseille…

Son cas a beaucoup fait parler au sein de l’OM. Après plusieurs mois de discussions pour la signature de son premier contrat pro, Isaac Lihadji a finalement fait craquer les dirigeants marseillais, qui ont décidé de stopper les négociations. Pourtant, l’ailier international U17 est l’un des plus grands espoirs du centre de formation de l'OM et suscite les convoitises de nombreux clubs, à l’image du LOSC et du Borussia Dortmund comme vous l’a révélé en exclusivité le 10 Sport. De quoi faire réfléchir le joueur et son entourage…

Isaac Lihadji n’écarterait aucune possibilité pour son avenir