Mercato - PSG : Un assaut à 18M€ en préparation pour Emre Can ?

Le PSG et le Borussia Dortmund seraient à la lutte pour le recrutement d’Emre Can. Pour rafler la mise, le BVB se préparerait à lancer une offensive à hauteur de 18M€.

Le Borussia Dortmund serait prêt à frapper pour Emre Can. Dans une situation plus que délicate à la Juventus, l’international allemand pourrait faire ses valises avant la fin du mois de janvier. Désireux de renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel, Leonardo voudrait profiter de l’occasion pour accueillir Emre Can. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait être contrarié par le Borussia Dortmund.

Selon les informations de Nicolo Schira, le Borussia Dortmund serait prêt à offrir 18M€ pour Emre Can. Mais à en croire le journaliste italien, la Juventus voudrait récupérer une somme supérieure. Alors qu’il serait en pleines discussions avec La Vieille Dame , le club de la Ruhr aurait déjà préparé un contrat jusqu’en 2024 pour Emre Can. Affaire à suivre…

