Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Comment Aulas pourrait aider Zidane dans ce dossier épineux...

Publié le 24 janvier 2020 à 1h00 par B.C.

Après avoir cédé Karl Toko-Ekambi à l’OL, Villarreal s’intéresserait à Mariano Diaz, qui n’entre pas dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid. Cependant, le club espagnol ne serait pas le seul à lorgner l’attaquant de 26 ans.

La Supercoupe d’Espagne a permis à Mariano Diaz de disputer ses premières minutes sous le maillot du Real Madrid cette saison. L’ancien de l’OL n’entre pas dans les plans de Zinedine Zidane et a donc dû attendre janvier pour apparaître aux côtés des autres joueurs merengue. Reste à voir maintenant si Mariano Diaz sera toujours dans l’effectif du Real Madrid après le 31 janvier. En effet, Zinedine Zidane souhaiterait rapidement se séparer de son attaquant, qui ne manquerait pas de prétendants sur le marché.

Villarreal vise Mariano Diaz pour oublier Karl Toko-Ekambi