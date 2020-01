Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce Champion du monde qui pourrait débloquer le feuilleton Cavani !

Publié le 24 janvier 2020 à 0h45 par A.M.

Alors que l’Atlético de Madrid semble avoir dû mal répondre aux exigences financières du PSG, les Colchoneros cherchent à pousser au départ Thomas Lemar.

L’avenir d’Edinson Cavani est au cœur de toutes les discussions. Il faut dire que le Matador a demandé à quitter le PSG dès cet hiver afin de rejoindre l’Atlético de Madrid. Mais les Colchoneros peinent à répondre aux exigences financières imposées par Leonardo dans ce dossier. Il faut dire qu’en plus de verser une indemnité de transfert au PSG, l’Atlético devra également payer un énorme salaire à Cavani.

Lemar sacrifié pour Cavani ?