Mercato - PSG : L'appel du pied de cet ancien du Barça à Edinson Cavani !

Publié le 23 janvier 2020 à 22h45 par J.-G.D.

Passé par le FC Barcelone dans les années 90 et 2000, Rivaldo admet que l’arrivée d’Edinson Cavani apportera une plus-value aux Blaugrana, tout en restant mesuré sur sa revente.

En ouvrant la porte au possible départ d'Edinson Cavani dimanche dernier, Leonardo a donné le sourire aux prétendants de son buteur. Lié avec le PSG jusqu'en juin prochain, l'international uruguayen pourrait en effet claquer la porte du club de la capitale d'ici quelques jours. L’Atlético de Madrid fait tout son possible afin d’accueillir l’attaquant parisien dès cet hiver, mais les Colchoneros seraient réticents à l’idée de régler 15M€ en ce mois de janvier. Le clan Cavani ne serait pas confiant afin de le voir quitter Paris avant le clôture du mercato hivernal. Chelsea et le FC Barcelone auraient également des vues sur son profil. Via Betfair , Rivaldo, ex-milieu de terrain du Barça, commente la piste menant à El Matador .

« Ce serait une grande amélioration pour l'attaque de Barcelone, mais… »