Mercato - Real Madrid : Le PSG tenterait un gros coup à Madrid pour oublier Cavani !

23 janvier 2020

Avec l’avenir incertain d’Edinson Cavani, le PSG n’a pas l’abandonné l’idée de recruter un attaquant durant le mercato hivernal et aurait approché l’entourage de Luka Jovic pour négocier un prêt.

Recruté pour 60M€ par le Real Madrid l’été dernier, Luka Jovic n’a pas le rendement espéré par les Merengue. L’international serbe n’a inscrit qu’un but depuis le début de saison et pourrait déjà quitter le club espagnol à en croire certains médias. Des rumeurs néanmoins balayées par Zinedine Zidane il y a quelques jours : « Il veut beaucoup apprendre, il travaille bien et il est très bon. Il marquera de nombreux buts. (…) Il faut y aller doucement avec lui, il n'est dans l'équipe que depuis cinq mois. Calme et patience, car c'est un joueur qui nous a coûté cher. C'est l'avenir ». Malgré cette sortie, le PSG voudrait profiter des difficultés de l’attaquant à Madrid pour réaliser un joli coup en ce mois de janvier.

Leonardo serait passé à l’action pour Jovic