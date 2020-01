Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette sortie forte de Zidane sur l’avenir de Luka Jovic

Publié le 7 janvier 2020 à 22h00 par J.-G.D.

Interrogé par les journalistes ce mardi, avant la demi-finale de Supercoupe d'Espagne, Zinedine Zidane assure que Luka Jovic représente le futur du Real Madrid.

Recruté pour 60M€ cet été, en provenance de l'Eintracht Francfort, Luka Jovic peine à faire son trou au Real Madrid. Avec seulement un but depuis ses grands débuts avec les Merengue , l'international serbe n'est pas à la fête. Mais pas question d'un départ prématuré. La presse ibérique assurait récemment que Florentino Pérez et Zinedine Zidane compteraient sur leur attaquant. Et lors de sa conférence de presse ce mardi, à quelques heures de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre Valence, le technicien tricolore fait passer un message fort concernant Jovic.

« Jovic ? C'est l'avenir »