Basket - NBA : LeBron James rend un vibrant hommage à ses coéquipiers !

Publié le 6 janvier 2020 à 12h35 par T.M.

Face aux Pistons, les Lakers ont été intraitables en défense, totalisant notamment 20 contres. Une statistique soulignée après la rencontre par LeBron James.

Les Lakers caracolent toujours en tête de la Conférence Ouest. Ce dimanche, la bande à LeBron James a d’ailleurs glané une 29ème victoire en s’imposant face aux Pistons. Un succès qui a notamment été possible par la grosse défense de la franchise de Los Angeles. Dans la raquette, Anthony Davis, Dwight Howard et Javale McGee n’ont fait aucun cadeau et les Lakers ont fini la rencontre avec 20 contres.

« Un sacré luxe »