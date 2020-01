Basket

Basket - NBA : Kawhi Leonard évoque sa relation avec Paul George !

Publié le 3 janvier 2020 à 11h35 par T.M.

A l’intersaison, les Clippers ont frappé en accueillant Kawhi Leonard et Paul George. Les deux joueurs qui sont toujours en train d’apprendre à se connaître.

Les Clippers ont été l’un des grands gagnants de la dernière free agency en NBA. En effet, la franchise de Los Angeles a frappé très en accueillant deux des plus grandes stars de la Ligue avec Kawhi Leonard et Paul George. Avec leurs deux stars, les Clippers s’imposent par conséquent parmi les favoris pour le titre de champion. Et entre Kawhi Leonard et Paul George, les liens continuent de se tisser…

« Notre relation est fun »