Basket

Basket - NBA : Michael Jordan s’enflamme pour Luka Doncic !

Publié le 28 décembre 2019 à 19h35 par La rédaction

Interrogé sur Luka Doncic, Michael Jordan n’a pas tari d’éloges pour le joueur slovène auteur d’une incroyable saison avec les Mavericks.

Luka Doncic réalise un début de saison exceptionnel en NBA. Le joueur des Dallas Mavericks tourne à 32 points de moyenne cette saison et se montre indispensable au sein de son effectif. Face aux Spurs ce vendredi, le Slovène de 20 ans a encore inscrit 24 points et a terminé meilleur marqueur du match. Alors que les performances de Luka Doncic ne cessent d’impressionner les observateurs, le joueur des Mavericks a reçu les éloges du plus grand basketteur de tous les temps.

« Luka Doncic est un joueur phénoménal »