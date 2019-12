Basket

Basket - NBA : Batum s’enflamme pour LeBron James !

Publié le 25 décembre 2019 à 20h35 par La rédaction

Alors que des doutes commencent à apparaître sur le niveau de LeBron James, Nicolas Batum n’a pas caché son admiration pour le joueur des Lakers.

Les Lakers défient cette nuit les Clippers dans un duel opposant les deux franchises de Los Angeles. Un match que n’est pas sûr de disputer LeBron James diminué par des douleurs au dos. D'ailleurs, des questions commencent à apparaître sur le niveau du joueur de 34 ans. Beaucoup d’observateurs pensent apercevoir un déclin de celui qui a été élu à quatre reprises MVP de la saison régulière, et un hashtag #WashedKing (roi déchu) a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Mais pour Nicolas Batum, ces critiques sur LeBron James sont injustifiées.

« Tant que je ne le verrai pas à la retraite, je ne croirai pas à son déclin »