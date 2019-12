Basket

Basket - NBA : Anthony Davis s’incline devant Giannis Antetokounmpo !

Publié le 20 décembre 2019 à 12h35 par T.M.

Avec 34 points, Giannis Antetokounmpo a encore une fois mené les Bucks à la victoire, cette fois face aux Lakers. Après la rencontre, Anthony Davis n’a pu que s’incliner.

Le choc de la NBA a donc été remporté par les Bucks, qui ont ainsi pris le dessus sur les Lakers. Malgré une nouvelle grosse performance de son duo Anthony Davis-LeBron James, la franchise de Los Angeles n’a rien pu faire face à la bande de Giannis Antetokounmpo, qui a montré encore une fois pourquoi il avait été élu MVP de la dernière saison. Face aux Lakers, le Grec a mené son équipe à la victoire, marquant notamment 34 points. Une performance d’Antetokounmpo vivement saluée après la rencontre.

« On doit lui tirer notre chapeau »