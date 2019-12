Basket

Basket - NBA : LeBron James annonce la couleur pour le choc face aux Bucks !

Publié le 18 décembre 2019 à 11h35 par T.M.

Face aux Pacers, les Lakers ont connu une 4ème défaite cette saison. Un coup d’arrêt pour les coéquipiers de LeBron James, mais le King a annoncé qu’ils allaient revenir en forme pour le choc face aux Bucks.

Handicapés par l’absence d’Anthony Davis, les Lakers ont finalement perdu face aux Pacers, la 4ème défaite depuis le début de la saison pour la franchise de Los Angeles. Alors que la bande à LeBron James était sur une série incroyable, cela s’est donc arrêter face à Indiana. Les Californiens vont désormais devoir relever et quoi de mieux qu’un choc pour se remettre en selle. En effet, les Lakers ont désormais rendez-vous avec les Bucks, qui dominent la Conférence Est avec également un bilan de 24 victoires pour 4 défaites. Et avant d’affronter Giannis Antetokounmpo, LeBron James a annoncé la couleur.

LeBron James prévient les Bucks