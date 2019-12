Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo s’enflamme pour LeBron James !

Publié le 19 décembre 2019 à 9h35 par T.M.

Avant le choc entre les Bucks et les Lakers, Giannis Antetokounmpo a dit tout le bien qu’il pensait de LeBron James.

Avec un bilan de 24 victoires pour 4 défaites, les Lakers et les Bucks survolent la NBA et leur Conférence depuis le début de la saison. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, les deux franchises s’affrontent pour un choc tant attendu. Qui de LeBron James ou Giannis Antetokounmpo prendra le dessus sur l’autre ? Le spectacle devrait être au rendez-vous, mais avec ce choc, Antetokounmpo a tenu à souligner la longévité de LeBron James ainsi que son talent.

« C’est un alien »