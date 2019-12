Basket

Basket - NBA : LeBron James relativise la défaite des Lakers

Publié le 18 décembre 2019 à 15h35 par T.M.

Face aux Pacers, les Lakers ont mis fin à une série de 14 victoires consécutives à l’extérieur. La belle série des Californiens a donc pris fin, mais pas de quoi affoler LeBron James.

Les Pacers ont réussi un petit exploit, réussissant à infliger la 4ème défaite de la saison aux Lakers. Privée d’Anthony Davis, la franchise de Los Angeles n’a donc pas pu continuer sa belle série de victoires, notamment à l’extérieur. Cela faisait 14 matchs que la bande à LeBron James s’imposait loin de ses bases. Il va désormais falloir relever la tête pour les Lakers. Néanmoins, après ce revers face aux Pacers, le King n’a pas voulu s’affoler.

« Parfois la balle ne rebondit pas dans ton sens »