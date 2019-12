Basket

Basket - NBA : Cet incroyable conseil reçu par les Pelicans pour Zion Williamson

Publié le 18 décembre 2019 à 17h35 par T.M.

Alors que Zion Williamson n’a toujours pas joué de la saison avec les Pelicans, Paul Pierce estime que la franchise de La Nouvelle-Orléans ne devrait tout simplement pas l’utiliser cette saison.

Numéro 1 de la dernière draft, Zion Williamson devait être la grande attraction de cette saison en NBA. Toutefois, blessé, le nouveau joyau des Pelicans n’a toujours pas foulé les parquets cette saison et la date de son retour est toujours aussi floue. Tout le monde se demande quand on verra Zion Williamson en action. Ancienne gloire de la NBA, Paul Pierce a glissé un conseil à la franchise de la Nouvelle-Orléans. Et pour lui, il ne faudrait prendre aucun risque.

« Les Pelicans n’ont rien à gagner