Basket - NBA : Cet ancien coéquipier de LeBron James qui lui adresse un reproche...

Publié le 24 décembre 2019 à 20h35 par La rédaction

Ancien partenaire de LeBron James chez les Cavaliers, Richard Jefferson estime que le joueur a du mal à contrôler ses émotions durant les matchs. Néanmoins, cela ne l’empêche pas de se montrer performant.

Alors que la décennie touche à sa fin, LeBron James est assurément l'un, si ce n'est le meilleur joueur sur cette période. Champion avec le Heat de Miami en 2012 et 2013, le joueur de 34 ans est parvenu à remporter un nouveau titre avec les Cavaliers de Cleveland en 2016. MVP de la saison régulière à quatre reprises (2009, 2010, 2012, 2013), LeBron James est aujourd’hui le leader des Lakers de Los Angeles. Mais malgré son aura et son palmarès riche, le joueur n’échappe pas aux critiques et l’une d’entre elles concerne sa forte émotivité durant les matchs.

« Les émotions font partie intégrante du jeu de LeBron James »