Basket - NBA : Steve Kerr donne des nouvelles de Stephen Curry !

Publié le 23 décembre 2019 à 15h35 par La rédaction

Victime d'une fracture de la main en début de saison, Stephen Curry a débuté sa rééducation et Steve Kerr se montre rassurant concernant son meneur de jeu All-Star.

Le 30 octobre dernier, Stephen Curry était contraint d'abandonner ses coéquipiers. Victime d'une fracture de la main gauche, le meneur de jeu fait cruellement défaut aux Warriors qui réalisent un début de saison très délicat. Dernier de la conférence Ouest et pire équipe de la NBA, a égalité avec les Hawks, avec un bilan de 6 victoires pour 24 défaites, Golden State a déjà tiré un trait sur les Playoffs après avoir disputé les cinq dernières finales. En attendant, Stephen Curry a débuté sa rééducation. De retour dans le groupe, même s'il ne participe pas aux entraînements, le meneur est sur le bon chemin comme le précise Steve Kerr.

«Il est ici depuis quelques jours, travaille tous les jours»