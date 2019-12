Basket

Basket - NBA : Cet ancien des Celtics qui dézingue LeBron James

Publié le 19 décembre 2019 à 18h35 par A.D.

Alors qu’il défendait les couleurs du Miami Heat, LeBron James a remporté son bras de fer face à Kevin Garnett en finale de conférence en 2012. L’ancien des Boston Celtics est revenu sur son duel XXL avec l’actuelle star des Lakers.

Kevin Garnett garde un souvenir amer de son duel face à LeBron James. Lors de la finale de conférence Est en 2012, les deux hommes se disputaient une place pour les Finales. Alors que le Miami Heat s’est imposé face aux Boston Celtics (4-3), LeBron James a remporté sa bataille face à Kevin Garnett. Lors d’un entretien accordé à The Ringer , le retraité de 43 ans est revenu sur cet affrontement avec l'actuelle star des Lakers. Face à Bill Simmons, Kevin Garnett a adressé un énorme tacle à LeBron James.

«On n’avait pas peur de LeBron, on l’a bousillé»