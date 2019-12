Basket

Basket - NBA : Ce coéquipier de Giannis Antetokounmpo qui le compare à LeBron James

Publié le 21 décembre 2019 à 17h35 par T.M.

Après avoir évolué avec LeBron James aux Cavaliers, Kyle Korver est désormais aux côtés de Giannis Antetokounmpo aux Bucks. Et pour lui, les deux stars sont similaires…

MVP de la saison dernière, Giannis Antetokounmpo a tout pour être le visage de la NBA dans les prochaines années. Le Grec pourrait alors remplacer LeBron James, qui est au sommet depuis plus d’une décennie déjà. Dans les prochaines années, une passation de pouvoirs pourrait alors se dérouler entre le Greek Freak et le King, deux joueurs qui ont d’ailleurs certaines similitudes. Coéquipier d’Antetokounmpo aux Bucks, Kyle Korver, qui a connu LeBron James à Cleveland, n’a pas hésité à comparer les deux joueurs.

« Quelque chose d’unique »