Basket - NBA : Pour le Shaq', Antetokounmpo a déjà remplacé LeBron James !

Publié le 22 décembre 2019 à 18h35 par La rédaction

Sgaquille O'Neal semble persuadé que Giannis Antetokounmpo est désormais le véritable patron de la NBA.

Dans la nuit de vendredi à samedi, nous avons pu assister à un excellent affrontement entre les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Lakers (111-104). Ce match était surtout l'occasion de voir à l’œuvre deux des grandes stars de la NBA avec Giannis Antetokounmpo et LeBron James. Ce dernier, même à 34 ans, continue à impressionner. L'avenir est toutefois représenté par le Grec, qui après le titre de MVP la saison dernière semble appelé à marcher sur la Ligue pendant plusieurs années.

« Giannis a envoyé un message à LeBron : tu as été le roi pendant un long moment, mais maintenant c'est ma Ligue »