Basket - NBA : Anthony Davis fait une révélation sur une arrivée chez les Knicks

Publié le 19 décembre 2019 à 11h35 par T.M.

Cet été, Anthony Davis a rejoint LeBron James chez les Lakers. Toutefois, l’intérieur l’a reconnu, il aurait très bien pu rejoindre les Knicks.

Cela a énormément bougé en NBA durant l’intersaison. Pendant la free agency, de nombreuses stars ont d’ailleurs changé de franchise. Cela a notamment été le cas d’Anthnoy Davis, qui a quitté les Pelicans pour les Lakers. Désormais, The Unibrow fait de gros dégâts avec LeBron James, mais tout aurait pu se passer d’une autre manière. Cet été, la franchise de Los Angeles n’était pas la seule à penser à Anthony Davis, puisqu’il avait aussi été question d’une arrivée chez les Knicks. Et le principal intéressé a confirmé que cela aurait bien été possible.

Les Knicks auraient pu accueillir Anthony Davis !