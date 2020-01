Basket

Basket - NBA : L'énorme aveu de LeBron James sur un gros changement dans son jeu !

Publié le 1 janvier 2020 à 20h35 par A.M.

Avec l'arrivée d'Anthony Davis, LeBron James peut se régaler en passes décisives. Et bien que cela semble nouveau dans son jeu, le King assure qu'il a ça en lui depuis longtemps.

LeBron James est un joueur polyvalent. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard qu'il soit devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à dépasser les 30 000 points, 9 000 rebonds et 9 000 passes décisives. Toutefois, c'est surtout par ses qualités de scoreur qu'il s'était distingué jusqu'ici. LeBron James éjectera d'ailleurs prochainement Kobe Bryant du podium des joueurs ayant inscrit le plus de points en carrière et se lancera à l'assaut de Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar. Toutefois, depuis quelques saisons, le natif d'Akron se distingue également par ses qualités de meneur, notamment dans l'organisation du jeu. Et c'est encore plus flagrant cette saison avec l'arrivée d'Anthony Davis aux Lakers. LeBron James, entouré de gros scoreurs, peut distribuer les caviars, au point d'être meilleur passeur de la NBA cette saison avec 10,8 assists en moyenne par match, loin devant Ricky Rubio (9,3 passes par match). Des statistiques qui lui permettent d'entrer dans le top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire. Interrogé sur son nouveau rôle, LeBron James assure que cela lui vient de loin.

LeBron James passeur, ce n'est pas nouveau