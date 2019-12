Basket

Basket - NBA : Ntilikina met les choses au clair sur son statut chez les Knicks !

Publié le 25 décembre 2019 à 23h35 par La rédaction

Sorti du cinq majeur des Knicks, Franck Ntilikina s'est confié sur son nouveau statut. Le meneur français n’a pas hésité à montrer son agacement face aux nombreuses questions portant sur son rôle.

Franck Ntilikina espérait certainement mieux en ce début de saison. Ayant réalisé un Mondial exemplaire avec l’équipe de France et en pleine progression au sein des Knicks, le Français a débuté cette saison NBA avec l’ambition de conserver sa place sur les parquets. Mais le retour d’Elfrid Payton a changé la donne. De retour de blessure, le joueur de 25 ans a pris place dans le cinq majeur des Knicks au détriment de Franck Ntilikina. Ainsi, le meneur n’a joué que 11 minutes lors du dernier match de son équipe face aux Wizards de Washington.

« Je me fous de démarrer le match ou pas »