Basket

Basket - NBA : L’amusante sortie de Popovich sur Tim Duncan !

Publié le 21 décembre 2019 à 13h35 par T.M.

Alors que Tim Duncan fait partie des candidats pour entrer au Hall of Fame en 2020, Gregg Popovich a tenu à prévenir son assistant chez les Spurs.

Avec notamment 5 bagues de champion, Tim Duncan a connu une carrière de joueur bien remplie. Désormais, l’ancien des Spurs s’est lancé dans une carrière d’entraîneur et officie ainsi aux côtés de Gregg Popovich sur le banc de San Antonio. Et alors qu’on ne sait pas de quoi sera fait son avenir dans cette nouvelle vie, Duncan pourrait bien être honoré pour sa carrière de joueur. En effet, il fait partie des candidats pour entrer au Hall of Fame de la NBA en 2020.

« Si on arrive à inverser notre bilan… »