Basket - NBA : Carmelo Anthony se confie sur son retour à New York !

Publié le 2 janvier 2020 à 12h35 par T.M.

Ce mercredi, Carmelo Anthony faisait son grand retour à New York, après avoir joué pour les Knicks entre 2010 et 2017. Un match qui a été particulier pour le désormais joueur de Portland.

Après une année loin des parquets de la NBA, Carmelo Anthony a fait son grand retour sur le devant de la scène. Désormais, c’est les couleurs de Portland que l’ailier de 35 ans défend. Et avec les Blazers, Carmelo Anthony se montre particulièrement à son aise. Ce mercredi, il a d’ailleurs frappé fort pour son retour à New York, signant son record de la saison avec 26 points.

« J’ai senti leur amour »