Basket - NBA : La réponse de LeBron James sur la polémique avec son coéquipier !

Publié le 29 décembre 2019 à 15h35 par J.-G.D.

Malgré le tweet du coach de Kyle Kuzma à son encontre, LeBron James éteint toute polémique avec son coéquipier des Lakers.

La polémique a enflé ces dernières heures après le tweet polémique de l’entraîneur personnel de Kyle Kuzma sur LeBron James. Des attaques directes contre la star des Lakers, alors que le jeune ailier de Los Angeles avait approuvé le message de son coach. Une boulette de la part du coéquipier du King James , mais ce dernier ne lui en tient pas rigueur, le tout dans des déclarations relayées par Basket Session .

« Je me fous de ce que peut dire le coach de quelqu'un d'autre »