Basket

Basket : Une énorme polémique frappe ce coéquipier de LeBron James !

Publié le 28 décembre 2019 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 28 décembre 2019 à 14h49

Alors qu'il avait fait un tweet polémique à propos de son coéquipier Lebron James, Kyle Kuzma serait dans la tourmente aux Lakers.

Kyle Kuzma n'est pas au mieux cette saison avec les Lakers. Blessé pour la reprise, le joueur a manifestement fait une boulette sur Tweeter. Son coach personnel avait critiqué l'éthique de travail de Lebron James. Kyle Kuzma a commenté ce tweet en approuvant le message parlant de son coéquipiers aux Lakers. Ce dernier reprochait un manque d'exercice physique à Lebron James.

« On voit clairement qui va à la salle et qui n'y va pas »