Basket : Les Métropolitans 92 de Boris Diaw et Bpifrance ensemble pour le nouveau projet !

Publié le 21 décembre 2019 à 19h36 par Alexis Bernard

Le mariage entre les clubs de Levallois-Perret et Boulogne-Billancourt a donné naissance au formidable projet des Métropolitans 92. Une écurie pleine d’ambition, conduite par un président exceptionnel : Boris Diaw. Un partenaire de choix pour Bpifrance, qui accompagne désormais le pensionnaire de Jeep Elite.

Aux coudes à coudes avec l’ASVEL de Tony Parker, Monaco et Dijon, les Métropolitans 92 ont bien l’intention de briller dès cette saison. Né de la fusion entre les écuries de Levallois-Perret et Boulogne-Billancourt, le club francilien a de solides objectifs pour les années à venir. Une ambition portée par son président, l’ancienne star de NBA et du basket français : Boris Diaw. A l’instar de son ami, Tony Parker, le tout nouveau retraité a récemment pris les fonctions de président et compte bien devenir un acteur incontournable du basket français et européen.

« Un projet social, entrepreneurial et sociétal »