Basket - NBA : Anthony Davis s’enflamme pour James Harden !

Publié le 20 décembre 2019 à 18h35 par La rédaction

Questionné sur James Harden, Anthony Davis n’a pas tari d’éloges et estime que le joueur des Rockets peut inscrire 80 points sur un match.

James Harden a réalisé une saison 2019 stratosphérique. Le joueur des Rockets a été tout près de piquer le titre de MVP à Giannis Antetokounmpo grâce à ses performances. Le meneur a terminé la saison avec une moyenne de 36 points et a atteint son record de points en carrière en inscrivant 61 points sur un match (face aux Knicks et aux Spurs). Et James Harden semble repartir sur les mêmes bases puisqu’il stagne pour l’instant à 38 points de moyenne depuis le début de la saison.

« Bien sûr qu'il peut marquer 70 ou 80 points sur un match »