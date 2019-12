Basket

Basket - NBA : Anthony Davis évoque les raisons de son départ des Pelicans !

Publié le 28 décembre 2019 à 21h35 par La rédaction

Après sept ans passés à la Nouvelle-Orléans, Anthony Davis a pris la décision de rejoindre cette saison les Lakers. Le joueur est revenu sur les raisons de son départ.

Anthony Davis a donné un nouvel élan à sa carrière. Après sept saisons passées au sein des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, le joueur a pris la décision de rejoindre les Lakers. Il faut dire qu’Anthony Davis a vécu une saison compliquée la saison dernière. Leader de son équipe, il n’est pas parvenu à qualifier les Pelicans pour les Playoffs. Et au moment d’évoquer les raisons de son départ pour les Lakers cette saison, Anthony Davis a évoqué les résultats médiocres de sa franchise l’année dernière.

« Je n'avais pas l'impression que nous étions en mesure de gagner »