Basket - NBA : Anthony Davis s’enflamme pour son duo avec LeBron James !

Publié le 5 janvier 2020 à 15h35 par A.M.

Arrivé cet été aux Lakers, Anthony Davis forme un duo très impressionnant avec LeBron James. Et l’ancien intérieur des Pelicans savoure cette association.

Depuis le début de saison, les Los Angeles Lakers sont de nouveau tout en haut du classement après plusieurs saisons de galère. Il faut dire qu’Anthony Davis a débarqué afin d’épauler LeBron James. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur duo impressionne. Le King est ainsi meilleur passeur de la NBA avec une moyenne de 11 assists, sans oublier ses 25 points par match, tandis qu’AD tourne à 28 points et 9,5 rebonds de moyenne. Une relation qui enchante l’ancien joueur des Pelicans.

«On essaye constamment de mieux connaitre l’autre, de s’améliorer»