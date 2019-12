Basket

Basket - NBA : Anthony Davis annonce la couleur pour la suite de la saison des Lakers !

Publié le 31 décembre 2019 à 16h35 par A.M.

Après quatre défaites consécutives, les Lakers ont redressé la barre. Et Anthony Davis estime même que cette mauvaise série était finalement un mal pour un bien.

Auteurs d'un début de saison impressionnant avec seulement trois défaites jusqu'à la mi-décembre, les Lakers ont connu un sérieux coup d'arrêt à partir du 18 décembre. La franchise californienne a effectivement enchaîné quatre défaites contre les Pacers (102-105), les Bucks (104-111), les Nuggets (104-128) et les Clippers (106-111). Autrement dit, en une semaine, Lebron James et ses coéquipiers ont subi plus de revers que lors des deux premiers mois de compétition. Toutefois, les Lakers se sont rapidement repris puisqu'ils viennent de dominer les Blazers (128-120) et les Mavericks (108-95). Par conséquent, Anthony Davis estime que cette mauvaise série a finalement eu un effet positif.

«Je pense que nous avons les armes pour vraiment déstabiliser les attaques adverses»