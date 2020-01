Basket

Basket - NBA : Anthony Davis analyse sa performance XXL face aux Pelicans !

Publié le 4 janvier 2020 à 11h35 par T.M.

Désormais aux Lakers, Anthony Davis a fait énormément de mal à son ancienne franchise des Pelicans en marquant 46 points. Une performance XXL évoquée par l’intérieur.

Depuis le début de la saison, Anthony Davis rayonne sous ses nouvelles couleurs. The Unibrow fait le plus grand bien aux Lakers et son duo avec LeBron James fait énormément de dégâts. Cela a de nouveau été le cas ce vendredi face aux Pelicans. Alors que Davis retrouvait son ancienne franchise, le joueur de Los Angeles n’a fait aucun cadeau, marquant lors de cette rencontre 46 points.

« Je n’ai rien fait de spécial ou de différent »