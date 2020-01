Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mission impossible pour Zidane avec Kylian Mbappé ?

Publié le 23 janvier 2020 à 23h15 par T.M.

Durant l’été, le Real Madrid pourrait bien passer à l’attaque pour Kylian Mbappé. Toutefois, du côté du PSG, on ne devrait pas regarder à la dépense pour conserver le Français. Explications.

Le feuilleton Kylian Mbappé anime déjà les rumeurs du mercato. Ce mercredi, Nacho Fernandez, défenseur du Real Madrid, a ouvert grand la porte à l’attaquant du PSG, avouant : « Si Mbappé nous fait des signes, il faut être prêt à l’accueillir ». Chez les Merengue, on se tiendrait prêt à accueillir le talent de 21 ans. Un dossier où Leonardo ne veut toutefois pas se laisser faire. Le PSG souhaite en effet prolonger Mbappé et on serait visiblement prêt à tout pour cela.

Un chèque en blanc pour Mbappé ?