Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contrarié pour la succession de Cavani ?

Publié le 23 janvier 2020 à 23h45 par A.D.

Pour pallier l’éventuel départ d’Edinson Cavani, qui serait de plus en plus proche de l’Atlético, Leonardo aurait coché le nom de Krzysztof Piatek. Le directeur sportif du PSG devrait se frotter à Tottenham et à l’Atlético pour l’attaquant du Milan AC.

Diego Simeone et José Mourinho pourraient jouer un mauvais tour à Leonardo. En fin de contrat à l’issue de la saison, Edinson Cavani serait très loin d’une prolongation. Au contraire, le numéro 9 du PSG se dirigerait plutôt vers un départ en juin, voire cet hiver. Pour combler le possible départ d’Edinson Cavani, Leonardo pourrait se jeter sur Krzysztof Piatek, pensionnaire du Milan AC. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait loin d’être seul sur ce dossier.

Simeone et Mourinho voudraient récupérer Krzysztof Piatek en prêt