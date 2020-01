Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho prêt à déjouer les plans de Leonardo ?

Publié le 24 janvier 2020 à 22h45 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec le Borussia Dortmund et Everton pour Emre Can. José Mourinho, le coach de Tottenham, aurait l’intention de s’immiscer dans ce dossier.

José Mourinho serait prêt à se mêler à la lutte pour Emre Can. Alors qu’il peine à trouver du temps de jeu à la Juventus, l’international allemand souhaiterait faire ses valises et rejoindre un nouveau club avant la fin du mois de janvier. Leonardo, le directeur sportif du PSG voudrait profiter de la situation pour s’offrir les services d’Emre Can. Toutefois, il ne serait pas le seul, puisque le Borussia Dortmund et Everton seraient également dans le coup. Et ce ne serait pas tout.

Emre Can le digne successeur de Christian Eriksen ?