Mercato - PSG : Dénouement imminent pour le départ de Kurzawa ?

Publié le 24 janvier 2020 à 21h15 par J.-G.D.

La presse italienne confirme que l’échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sceglio, latéral gauche de la Juventus, serait proche d'être bouclé.

Layvin Kurzawa pourrait connaître une première expérience à l’étranger. L'Équipe annonce ce vendredi soir que le PSG négocierait avec la Juventus depuis plusieurs jours afin de régler l’échange entre le latéral gauche parisien et Mattia De Sceglio, piste de Leonardo en ce mercato hivernal. Le directeur sportif du PSG serait donc en contacts avancés avec la Vieille Dame afin de régler l’opération. Libre de tout contrat en juin prochain, l’international tricolore pourrait ainsi rejoindre Adrien Rabiot, son ancien coéquipier, à Turin, une information qui se confirme sérieusement...

Un échange Kurzawa-De Sceglio proche d’être bouclé ?