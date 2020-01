Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prêt à relancer le dossier Eriksen ? La réponse !

Publié le 24 janvier 2020 à 18h45 par B.C.

Après le PSG et l'Inter Milan, le FC Barcelone s'intéresserait également à Christian Eriksen selon les révélations de Sky Sports. Cependant, ces informations seraient éronées à en croire une source proche du club catalan.

Alors que tout semblait bouclé dans le dossier Christian Eriksen, un ultime rebondissement pourrait avoir lieu selon les informations de Sky Sports . Pisté par le PSG, l'international danois se dirige finalement vers l'Inter Milan, proche d'un accord avec Tottenham, mais selon le média sportif, le FC Barcelone voudrait encore tenter sa chance avant l'arrivée d'Eriksen en Serie A. Il faut dire que le milieu de terrain n'a plus que six mois de contrat avec les Spurs et peut quitter Londres pour à peine 20M€ cet hiver.

Le Barça ne serait pas sur Eriksen