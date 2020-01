Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Aucun intérêt pour Slimani

Publié le 24 janvier 2020 à 15h15 par La rédaction

Le nom d’Islam Slimani (AS Monaco) a été évoqué du côté du PSG ces derniers jours. Une piste qui, selon nos informations, n’est pas tout d’actualité.