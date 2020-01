Foot - Mercato - AS Monaco

EXCLU - Mercato : Dries Mertens n’ira pas à Monaco

Publié le 24 janvier 2020 à 13h30 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec Naples, Dries Mertens est un garçon courtisé en ce mercato hivernal. Mais il ne viendra pas à l’AS Monaco.