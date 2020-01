Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Chelsea et l’Inter Milan chassent Mertens (Naples) !

Publié le 9 janvier 2020 à 15h25 par La rédaction mis à jour le 9 janvier 2020 à 15h27

En fin de contrat, Dries Mertens ne prolongera pas avec Naples. Et les grosses écuries européennes sont prêtes à sauter sur la belle affaire…

A 32 ans, Dries Mertens va donner un nouvel et dernier élan à sa carrière. Après 7 saisons sous les couleurs de Naples, avec qui il a pratiquement tout connu, l’international belge ne souhaiterait pas prolonger son contrat qui prend fin en juin prochain. Libre de s’engager dans le club de son choix d’ici la fin de la saison, Mertens se retrouve courtisé par de grosses écuries européennes. Selon nos informations, Chelsea et l’Inter Milan ont déjà pris des positions très claires auprès de son entourage. Des discussions sont en cours et d’autres clubs réfléchiraient également à une approche.