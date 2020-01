Foot - Mercato

Mercato : Dries Mertens vers un transfert en France ?

Publié le 24 janvier 2020 à 10h37 par G.d.S.S. mis à jour le 24 janvier 2020 à 10h38

Dries Mertens, l’attaquant belge du Napoli, pourrait finalement se diriger vers l’AS Monaco en cette fin de mercato.