Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid aurait déjà une certitude avec Kylian Mbappé !

Publié le 24 janvier 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Toujours autant intéressé par le profil de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait persuadé que l’attaquant français ne prolongera pas son contrat avec le PSG. Explications.

Après avoir récemment acté les prolongations de contrat de Marco Verratti et de Marquinhos, le PSG ferait désormais de Kylian Mbappé sa grande priorité. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club de la capitale, l’attaquant français serait l’une des pistes privilégiées par Zinedine Zidane au Real Madrid, et l’entraîneur français voudrait absolument recruter Mbappé à moyen terme au sein du club merengue . Et pour cela, il pourrait se même faire preuve de patience pour ne pas froisser le PSG…

Mbappé vers le Real Madrid… en 2021 ?