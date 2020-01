Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Kylian Mbappé snobait le Real Madrid ?

Publié le 24 janvier 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé semble promis au Real Madrid, l’attaquant du PSG pourrait finalement voir son avenir s’écrire à Liverpool.

Pour beaucoup, la question n’est pas de savoir si Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid, mais plutôt quand il le fera. Les chemins des Merengue et de l’attaquant du PSG sont donc appelés à se croiser, mais la question est de savoir quand. Alors que Florentino Pérez envisagerait de lancer son offensive durant le prochain mercato estival, le PSG n’entend pas lâcher son joyau comme cela. Toutefois, la concurrence est également rude dans ce dossier Mbappé.

« Mbappé voudrait aussi jouer en Premier League un jour »